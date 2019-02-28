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Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции по Венесуэле

Россия в противовес США внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Венесуэле, где предлагает отстаивать независимость и суверенитет государства, а также решать сложившуюся ситуацию через «механизм Монтевидео». Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

«Российский проект резолюции по Венесуэле распространен», — приводит слова Стржижовского «РИА Новости».

Ожидается, что заседание Совбеза ООН, на котором должно пройти голосование по резолюциям, состоится 28 февраля вечером (по нью-йоркскому времени). США в своем документе предлагают провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением.

Вашингтон 26 января на заседании Совбеза представил резолюцию в поддержку оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, в которой однопалатный парламент признавался в качестве «единственного демократического института» страны. Однако Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея заблокировали этот документ, сообщал «Голос Америки». Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США в намерении втянуть Совбез в «свои нечистоплотные игры» для дестабилизации Каракаса и смене власти в Венесуэле.

7 февраля в столице Уругвая — Монтевидео состоялось первое заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Венесуэле с участием представителей ЕС и стран Латинской Америки. По итогам встречи была принята декларация, в которой, в том числе, было заявлено о необходимости мирного решения кризиса в Венесуэле.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась, после того как лидер оппозиции, спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя президентом. Следом сразу несколько стран, включая США, признали его временным главой Венесуэлы. В поддержку Мадуро в свою очередь выступили Россия, Турция, Куба. Мадуро обвинил оппозицию в попытке совершить государственный переворот, а Вашингтон — в попытке разделить Венесуэлу и разрушить ее демократию.

На следующий день Мадуро объявил о закрытии посольства и всех консульств Венесуэлы в США, а позже разорвал дипломатические отношения с этой страной. Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

Во время телефонного разговора с Мадуро президент России Владимир Путин заверил, что Кремль будет поддерживать законные власти Венесуэлы. Помимо этого Москва также выразила готовность стать посредником между правительством Мадуро и венесульской оппозицией.

 

Теги: Венесуэла, Вашингтон, проект резолюции
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