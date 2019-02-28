Ракета «Союз» вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б», стартовавшая в четверг в 00:37 мск с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту Земли шесть спутников связи британской компании OneWeb. Об этом сообщила компания Arianespace, обслуживающая запуски с космодрома.

На расчетную орбиту 1200 км над поверхностью Земли спутники вывел ​разгонный блок «Фрегат» (четвертая ступень российской ракеты-носителя).

Старт ракеты-носителя «Союз» со спутниками OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, ранее был запланирован на 19 февраля. Однако позже президент OneWeb сообщил, что британская компания откладывает запуск спутников из-за проблем с российской ракетой. Из-за обнаруженного отверстия в одном из трубопроводов разгонного блока «Фрегат» старт перенесли на 27 февраля. На космодром Куру прибыли специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившие разгонный блок «Фрегат». После устранения отверстия эксперты провели проверку разгонного блока, после чего запуск перенесли еще на сутки из-за сообщений о проблемах при работе третьей ступени такого же «Союза» при выводе на орбиту спутника Egyptsat-A 21 февраля.

Цель проекта OneWeb, который привлек уже $1,7 млрд инвестиций, — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету на всей планете. Для этого компания планирует вывести на орбиту 900 спутников.





