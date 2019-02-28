Ракета «Союз» вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,79 0,09 EUR Бирж. 74,77 -0,07 Brent 66,41 1,82% USD Нал. 66,65 65,24 EUR Нал. 75,76 74,24 USD ЦБ 65,76 0,14 EUR ЦБ 74,82 0,34 EUR/USD 1,1370 -0,0022 BTC/USD Бирж. 3 891,00 -10,50 IMOEX 2 490,65 -0,14% RTSI 1 191,01 -0,17% DJIA 25 985,16 -0,28% Nasdaq 7 554,51 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,76 (+0,14) Quote, 27 фев, 13:22
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 74,82 (+0,34) Quote, 27 фев, 13:22
Киев заявил о полученном преимуществе в рыболовстве на Азове Политика, 03:26 В Египте назвали причину крушения локомотива на вокзале Каира Общество, 03:25 Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции по Венесуэле Политика, 03:03 S7 Space подала в суд на РКК «Энергия» Бизнес, 02:40 Ракета «Союз» вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb Технологии и медиа, 02:35 Американский эсминец «Дональд Кук» покинул порт Одессы Общество, 01:59 Дочка «Аэрофлота» ответила на просьбу Совфеда о полетах в Магадан Общество, 01:30 «Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка Испании Спорт, 01:26 Норвежский фонд избавился от российских гособлигаций на $1 млрд Экономика, 01:16 В Гвиане состоялся отложенный старт «Союза» со спутниками OneWeb Технологии и медиа, 01:07 В Росгвардии ответили на сообщения о нарушениях безопасности в 4 музеях Общество, 01:07 Более половины американцев сочли Россию критической угрозой для США Общество, 00:44 Карасин указал на недружественные заявления из Тбилиси в адрес Москвы Политика, 00:20 Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Украины от конкурса Общество, 00:13
Технологии и медиа ,  
0 
Ракета «Союз» вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б», стартовавшая в четверг в 00:37 мск с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту Земли шесть спутников связи британской компании OneWeb. Об этом сообщила компания Arianespace, обслуживающая запуски с космодрома.

На расчетную орбиту 1200 км над поверхностью Земли спутники вывел ​разгонный блок «Фрегат» (четвертая ступень российской ракеты-носителя).

Старт ракеты-носителя «Союз» со спутниками OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, ранее был запланирован на 19 февраля. Однако позже президент OneWeb сообщил, что британская компания откладывает запуск спутников из-за проблем с российской ракетой. Из-за обнаруженного отверстия в одном из трубопроводов разгонного блока «Фрегат» старт перенесли на 27 февраля. На космодром Куру прибыли специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившие разгонный блок «Фрегат». После устранения отверстия эксперты провели проверку разгонного блока, после чего запуск перенесли еще на сутки из-за сообщений о проблемах при работе третьей ступени такого же «Союза» при выводе на орбиту спутника Egyptsat-A 21 февраля.

Цель проекта OneWeb, который привлек уже $1,7 млрд инвестиций, — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету на всей планете. Для этого компания планирует вывести на орбиту 900 спутников.



 

Теги: Ракета «Союз», OneWeb, спутники связи
Материалы по теме
Запуск спутников OneWeb на ракете «Союз» перенесли на 27 февраля
Технологии и медиа
Запуск спутников OneWeb отложили из-за неполадок при полете с Байконура
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter