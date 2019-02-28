Дочка «Аэрофлота» ответила на просьбу Совфеда о полетах в Магадан

Дочка «Аэрофлота» ответила на просьбу Совфеда о полетах в Магадан

Авиакомпания «Россия» (Дочка «Аэрофлота») ответила на просьбу Совфеда об увеличении полетов в Магадан. В компании заявили, что в период летней навигации частота рейсов по направлению Москва — Магадан — Москва будет увеличена. Компания планирует повысить частоту полетов по направлению с 22 до 30-31 рейса в месяц, говорится в заявлении пресс-службы авиакомпании, поступившем в РБК.

Полеты будут осуществляться на широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах Boeing 777-300, что позволит увеличить кресельную емкость в высокий сезон на 1500 мест. Помимо увеличения провозных емкостей компания работает над повышением качества сервиса, предоставляемого на борту.

В частности, «Россия» уже внедрила стриминговую систему развлечений для трансляции на мобильные устройства пассажиров и полностью обновила питание.

На сегодняшний день авиакомпания «Россия» выполняет разворотные рейсы 4 раза в неделю: по понедельникам, вторникам, средам и пятницам.

Ранее Совет Федерации предложил авиакомпании «Аэрофлот» с мая по октябрь увеличить число рейсов из Москвы в Магадан и обратно, а также вместимость самолетов, которые их выполняют. Предложение было сформулировано в письме, подписанном спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.