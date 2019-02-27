Совфед обратился к «Аэрофлоту» из-за «напряженной обстановки» в Магадане

В летний период жители Магаданской области сталкиваются с дефицитом авиарейсов в Москву, говорится в письме за подписью Валентины Матвиенко. Из-за этого в регионе возникает социальная напряженность, считают местные власти

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Совет Федерации предложил авиакомпании «Аэрофлот» с мая по октябрь увеличить число рейсов из Москвы в Магадан и обратно и вместимость самолетов, которые их выполняют. Об этом говорится в сообщении на сайте Минвостокразвития. Предложение было сформулировано в письме, подписанном спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

«В обращении сенаторов отмечается, что в Магаданской области сложилась крайне напряженная социальная обстановка, обусловленная недостаточным количеством авиарейсов, выполняемых авиакомпанией «Аэрофлот» по маршруту Магадан — Москва — Магадан», — говорится в сообщении ведомства.

По мнению сенатора Анатолия Широкова, представляющего в Совфеде Магаданскую область, социальная напряженность вызвана тем, что жители региона не могут выехать в летний период на отдых в центральные районы России. В комментарии он рассказал, что письмо было подготовлено по просьбе губернатора Сергея Носова и передано Матвиенко «с просьбой о поддержке региона в диалоге с «Аэрофлотом».

Широков также пояснил, что сейчас «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Россия», выполняет в период с мая по октябрь семь регулярных рейсов в неделю на самолетах вместимостью 325–350 человек, и этого объема перевозок не хватает.