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Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
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СК начал проверку после конфликта крымского министра с инспекторами ДПС

Следственный отдел по Пролетарскому району Ростова-на-Дону проведет доследственную проверку конфликта, произошедшего между инспекторами ДПС и пассажиром машины BMW X5 на трассе М4 «Дон» 24 февраля. Об этом сообщается на сайте ростовского главка СК. 

Имен следователи не приводят. Ранее Минстрой Крыма сообщил, что сотрудниками автоинспекции Ростовской области 24 февраля был остановлен автомобиль, в котором находился глава министерства Михаил Храмов. Источник РБК в правоохранительных органах, комментируя сообщение МВД о произошедшем (в нем так же не были указаны личности пассажиров), подтвердил, что в машине находился Храмов.

«По предварительным данным, в ходе сбора административного материала между пассажиром автомашины ВМW Х5 и инспектором ДПС произошел конфликт», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным пресс-службы Минстроя полуострова, инспекторы напали на главу министерства Михаила Храмова и начальника службы капитального строительства республики Карлена Петросяна.

В крымском министерстве отметили, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW из-за того, что номера автомобиля были в снегу. После этого сотрудники ГИБДД «в некорректной форме» предложили Храмову пройти досмотр и сдать анализ на алкоголь и наркотики, однако он отказался от допроса.

В министерстве отметили, что инспекторы стали «проявлять агрессию», позже завязалась потасовка.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области заявили, что 24 февраля автомобиль BMW был остановлен из-за подозрений в нарушении правил тонировки. Сотрудники ГИБДД стали составлять протокол об административном правонарушении, однако в этот момент один из пассажиров машины попытался зайти в центр управления нарядами. Инспекторы потребовали от него выйти, но он отказался, и «ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского».

В МВД сообщили, что после этого водитель и пассажир машины прошли медосмотр. Алкоголя или наркотиков в их крови обнаружено не было.​

Теги: Ростовская область, Крым, ГИБДД, проверка
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