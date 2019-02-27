СК начал проверку после конфликта крымского министра с инспекторами ДПС

Следственный отдел по Пролетарскому району Ростова-на-Дону проведет доследственную проверку конфликта, произошедшего между инспекторами ДПС и пассажиром машины BMW X5 на трассе М4 «Дон» 24 февраля. Об этом сообщается на сайте ростовского главка СК.

Имен следователи не приводят. Ранее Минстрой Крыма сообщил, что сотрудниками автоинспекции Ростовской области 24 февраля был остановлен автомобиль, в котором находился глава министерства Михаил Храмов. Источник РБК в правоохранительных органах, комментируя сообщение МВД о произошедшем (в нем так же не были указаны личности пассажиров), подтвердил, что в машине находился Храмов.

«По предварительным данным, в ходе сбора административного материала между пассажиром автомашины ВМW Х5 и инспектором ДПС произошел конфликт», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным пресс-службы Минстроя полуострова, инспекторы напали на главу министерства Михаила Храмова и начальника службы капитального строительства республики Карлена Петросяна.

В крымском министерстве отметили, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW из-за того, что номера автомобиля были в снегу. После этого сотрудники ГИБДД «в некорректной форме» предложили Храмову пройти досмотр и сдать анализ на алкоголь и наркотики, однако он отказался от допроса.