Крымские власти обвинили ростовских автоинспекторов в избиении министра

Автомобиль с главой Минстроя Крыма остановили ростовские инспекторы, которые потребовали сдать анализ на алкоголь, затем завязалась драка, сообщили в Крыму. По версии ГИБДД, агрессию проявили пассажиры автомобиля

Михаил Храмов (Фото: Министерство строительства и архитектуры Республики Крым)

Два чиновника правительства Крыма были избиты сотрудниками ГИБДД в Ростовской области, сообщила пресс-служба Минстроя полуострова, передает «РИА Новости». По данным ведомства, инспекторы напали на главу министерства Михаила Храмова и начальника службы капитального строительства республики Карлена Петросяна.

Сотрудники ГИБДД 24 февраля остановили автомобиль BMW, в котором находились чиновники, из-за того что номера были в снегу. По версии крымского министерства, после этого они «в некорректной форме» предложили Храмову пройти досмотр и сдать анализ на алкоголь и наркотики. Тот отказался. Инспекторы стали «проявлять агрессию и заставлять раздеться», «завязалась потасовка», и Храмов с Петросяном были избиты.

Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области приводит другую версию событий. 24 февраля автоинспекция остановила автомобиль BMW из-за подозрений в нарушении правил тонировки. Сотрудники ГИБДД стали составлять протокол об административном правонарушении, в этот момент один из пассажиров машины попытался зайти в центр управления нарядами. Инспекторы требовали от него выйти, но он отказывался, а потом «ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского». По данным МВД, водитель и пассажир машины после этого прошли медосмотр. Алкоголя или наркотиков в их крови не нашли. Власти проверяют действия как пассажиров, так и сотрудников ГИБДД, отмечается в сообщении.

Данных о том, кто именно находился в автомобиле, в сообщении ростовского МВД нет. Однако источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что водителем и пассажиром иномарки были министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов и начальник службы капитального строительства республики Карлен Петросян.

Храмов был назначен на свою должность 24 декабря 2018 года.