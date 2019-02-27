Путин вручил звезду Героя России захватившему «Стингер» в Афганистане

Владимир Путин и Владимир Ковтун (слева) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин вручил звезду Героя России Владимиру Ковтуну, который участвовал в спецоперации в Афганистане по захвату ракетного комплекса США «Стингер». Это произошло на торжественном приеме в честь дня Сил специальных операций (учрежден Путиным в 2015 году), говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Спецназовцы с честью сражались и побеждали во многих горячих точках. Образцом высочайшего профессионализма <...> стала и операция группы в Афганистане, которая сумела захватить <...> переносной зенитный ракетный комплекс и тем самым,сохранить многие жизни наших летчиков, солдат, офицеров», — заявил Путин и добавил, что среди участников «легендарной» группы был и Ковтун (цитата по «РИА Новости»).

Речь идет об операции, которая проводилась в Афганистане в 1987 году. Группа спецназа СССР захватила в Мельтанайском ущелье образец американского ПЗРК «Стингер», который Путин назвал «новейшим по тем временам».​

Кроме того, президент поздравил личный состав Сил специальных операций и добавил, что пять лет назад спецназовцы сделали все необходимое, чтобы сохранить мир в Крыму и Севастополе. Он также отметил их вклад в борьбу с террористами в Сирии.