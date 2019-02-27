Порошенко предложил продавать украинскую электроэнергию в Евросоюз

У Украины переизбыток электроэнергии, которую следует продавать в Евросоюз. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, пишет «Укринформ».

По его словам, сейчас Украине с учетом атомных мощностей и возобновляемой энергетики уже не нужно столько элетроэнергии. Порошенко пояснил, что переизбыток энергии возник потому, что Украина и Россия по-прежнему имеют единую энергосистему, что «неправильно».

«Мы должны проложить линии электропередач в Европу, потому что там мощнейший рынок <...> Если хотите, это называется «энергетический безвиз» для украинской продукции», — резюмировал Порошенко.

В 2017 году Украина полностью перестала поставлять электроэнергию на Донбасс. По данным Минэнерго страны, в 2018 году производство электроэнергии на Украине выросло на 2,5% — до 159,3 млрд кВт/ч.