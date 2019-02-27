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Алекперов дал прогноз по ценам на нефть

Цены на нефть в ближайшие 10–15 лет будут относительно высокими, заявил президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Они будут относительно высокими — это $60–70», — сказал он.

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Выступая в Совете Федерации, Алекперов​ попросил о мерах, стимулирующих добычу нефти в Западной Сибири. По его словам, c 2008 по 2017 год производство нефти в ХМАО сократилось на 15% — более чем на 40 млн т. Алекперов отметил, что при нынешних ценах на нефть выпадающие доходы бюджета от снижения добычи в Западной Сибири в ближайшие шесть лет составят 1,5 трлн руб. в год.

Теги: Алекперов, цены на нефть
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