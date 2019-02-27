Япония выразила протест из-за визита спецпредставителя Путина на Курилы

Правительство Японии выразило протест России в связи с визитом спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова на остров Шикотан. Об этом сообщили РБК в посольстве Японии в Москве.

«Мы получили информацию, что 26 февраля специальный представитель президента РФ Сергей Иванов посетил остров Шикотан. В этой связи по дипломатическим каналам России было направлено заявление, в котором излагалась позиция правительства Японии: если данная информация соответствует действительности, то это неприемлемо, поскольку не соответствует юридической позиции Японии», — сообщили в посольстве. В дипмиссии добавили, что японские власти намерены продолжить работу по переговорам о мирном договоре с Россией.

Накануне Сергей Иванов присутствовал при запуске на острове Шикотан подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин — Курильские острова. Беспроводным интернетом обеспечили города Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир), села Крабозаводское и Малокурильское (остров Шикотан).