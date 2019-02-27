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Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
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Песков оценил показатели российских вузов в предметном рейтинге QS

Кремль назвал хорошими результаты российских вузов в международном предметном рейтинге QS Quacquarelli Symonds. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Общий результат наших вузов в рейтинге — хороший», — сказал Песков.

Также он добавил, что Кремль поздравляет Санкт-Петербургский горный университет с вхождением в топ-20 QS Quacquarelli Symonds по горно-инженерному делу.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский горный университет стал единственным российским вузом, вошедшим в топ-20 лучших учебных заведений мира по узким предметам. Вуз стал 19-м в рейтинге по горно-инженерному делу.

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Университет из Петербурга попал в топ-20 мирового предметного рейтинга QS

Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) вошел в топ-50 по пяти направлениям — лингвистика (23-е место), физика и астрономия (26-е место), современные языки (33-е место), математика (34-е место), компьютерные науки и информационные системы (48-е место).

Теги: образование, МГУ, Рейтинг, Кремль
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