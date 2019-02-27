Песков оценил показатели российских вузов в предметном рейтинге QS

Кремль назвал хорошими результаты российских вузов в международном предметном рейтинге QS Quacquarelli Symonds. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Общий результат наших вузов в рейтинге — хороший», — сказал Песков.

Также он добавил, что Кремль поздравляет Санкт-Петербургский горный университет с вхождением в топ-20 QS Quacquarelli Symonds по горно-инженерному делу.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский горный университет стал единственным российским вузом, вошедшим в топ-20 лучших учебных заведений мира по узким предметам. Вуз стал 19-м в рейтинге по горно-инженерному делу.