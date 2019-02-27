Университет из Петербурга попал в топ-20 мирового предметного рейтинга QS

Санкт-Петербургский горный университет стал лидером среди российских вузов по горно-инженерному делу. Абсолютным лидером среди российских вузов стал МГУ, который вошел в топ-50 по пяти различным направлениям

Санкт-Петербургский горный университет (Фото: Станислав Забурдаев / ТАСС)

Санкт-Петербургский горный университет стал единственным российским вузом, вошедшим в топ-20 лучших учебных заведений мира по узким предметам. Вуз занял 19-ю строчку по горно-инженерному делу, следует из ежегодного предметного рейтинга университетов международного исследовательского центра QS Quacquarelli Symonds. С результатами исследования ознакомился РБК.

Тем не менее по сравнению с прошлым годом Санкт-Петербургский горный университет ухудшил свои позиции, опустившись на три строчки: в 2018 году вуз занимал по тому же показателю 16-е место.

Лидером среди всех российских университетов, как и в прошлом году, стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). Он вошел в топ-50 по пяти различным направлениям:

лингвистика (23-е место);

физика и астрономия (26-е место);

современные языки (33-е место);

математика (34-е место);

компьютерные науки и информационные системы (48-е место).

Тем не менее позиции МГУ ухудшились: вуз впервые с 2015 года выпал из топ-20 по лингвистике. Годом ранее в топ-50 МГУ входил по шести направлениям: по всем выше упомянутым и по «Сервису, туризму и гостиничному делу».