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Университет из Петербурга попал в топ-20 мирового предметного рейтинга QS
Санкт-Петербургский горный университет стал лидером среди российских вузов по горно-инженерному делу. Абсолютным лидером среди российских вузов стал МГУ, который вошел в топ-50 по пяти различным направлениям
Санкт-Петербургский горный университет (Фото: Станислав Забурдаев / ТАСС)

Санкт-Петербургский горный университет стал единственным российским вузом, вошедшим в топ-20 лучших учебных заведений мира по узким предметам. Вуз занял 19-ю строчку по горно-инженерному делу, следует из ежегодного предметного рейтинга университетов международного исследовательского центра QS Quacquarelli Symonds. С результатами исследования ознакомился РБК.

Тем не менее по сравнению с прошлым годом Санкт-Петербургский горный университет ухудшил свои позиции, опустившись на три строчки: в 2018 году вуз занимал по тому же показателю 16-е место.

Лидером среди всех российских университетов, как и в прошлом году, стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). Он вошел в топ-50 по пяти различным направлениям:

  • лингвистика (23-е место);
  • физика и астрономия (26-е место);
  • современные языки (33-е место);
  • математика (34-е место);
  • компьютерные науки и информационные системы (48-е место).

Тем не менее позиции МГУ ухудшились: вуз впервые с 2015 года выпал из топ-20 по лингвистике. Годом ранее в топ-50 МГУ входил по шести направлениям: по всем выше упомянутым и по «Сервису, туризму и гостиничному делу».

В целом российские университеты увеличили свое присутствие в мировых рейтингах в целом — со 124 упоминаний в 2018 году до 162 в 2019-м.

«Пожалуй, впервые за последние 15 лет российские вузы показывают такие отличные результаты по наукометрическим показателям — индекс цитирования является одним из самых сложных для улучшения показателей. Рост этого индикатора у россиян в нынешнем году превысил среднемировой рост», — отметила региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева.

Рейтинг QS ранжирует ведущие мировые университеты по 48 областям знаний и составляется на основе анализа четырех ключевых показателей: академическая репутация и авторитет учебного заведения в мире, репутация среди работодателей, цитируемость научных статей и индекс Хирша, оценивающий продуктивность и эффективность сотрудников вузов. Исследование этого года опирается на мнение более 83 тыс. преподавателей, более 42 тыс. работодателей и исследовательские данные о научных работах.

Автор: Анна Трунина
Теги: рейтинг QS, рейтинг вузов, высшее образование, наука
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