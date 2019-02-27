Росприроднадзор возбудил дело из-за загрязнения каналов в Петербурге

Инспекторы Росприроднадзора по СЗФО возбудили дело об административном правонарушении в отношении компании «ФильмФест» по факту загрязнения реки Мойки, Крюкова канала и канала Грибоедова из-за размещения в их акватории декораций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Государственными инспекторами возбуждено дело по ч. 4 и ч.5 ст. 8.13 КоАП РФ в отношении ООО «ФильмФест». Устанавливаются все обстоятельства по делу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее петербуржцы пожаловались на размещение на льду данных объектов древесно-стружечных плит синего цвета. На Мойке конструкции демонтировали, однако на Крюковом канале и канале Грибоедова они до сих пор остаются. При этом материал набухает, а краска осыпается, загрязняя поверхность льда.

Росприроднадзор 25 февраля провел осмотр участка Мойки, где был установлен деревянный настил. Инспекторы установили, что краска, которой покрыта конструкция, легко растворяется и может привести к загрязнению воды.