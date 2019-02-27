В ходе спецоперации в Нальчике убит боевик

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике убит один боевик, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

По его словам, силовики блокировали частный дом в микрорайоне Александровка и предложили преступникам сложить оружие. «На предложение сдаться они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем, по предварительным данным, ликвидирован один боевик», — сказал собеседник агентства, уточнив, что КТО продолжается.

Информацию об одном убитом боевике подтвердил и источник ТАСС. В доме заблокирован еще как минимум боевик, добавил он.

Ранее на территории Нальчика ввели режим КТО. В оперативном штабе Национального антитеррористического комитета заявили, что получили информацию о местонахождении «членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников».