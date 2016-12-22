В ДНР сообщилди о подготовке ВСУ диверсии на крупнейшем химзаводе Европы

Украинская армия планирует диверсию на химзаводе «Стирол» в Горловке, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).
«Украинское командование совместно с западными кураторами готовит крупную диверсию на химическом заводе «Стирол», — сказал Безсонов.
Предприятие «Стирол» основано в 1933 году до 1993 года носило название Горловского азотно-тукового завода. Он производит стирол, полистирол и пенополистирол. До начала конфликта в Донбассе, по донным предприятия, крупнейший в Европе химзавод обеспечивал 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, аммиачной селитры, полистиролов различных марок, минеральных кислот и солей, органических смол, полимерных материалов и изделий из них. Завод принадлежал украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. В 2017 году на заводе, фактически не работающем с 2014 года, было введено внешнее управление представителями самопровозглашенной ДНР под предлогом транспортной блокады. Из-за близости к линии фронта крупнотоннажное опасное производство до сих пор законсервировано.