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La Vanguardia сообщила о крушении военного самолета на Кубе

Военный самолет потерпел крушение в муниципалитете Гуира-де-Мелена на Кубе, летчику удалось катапультироваться. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на очевидцев.

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По их словам, самолет упал примерно в 40 км от Гаваны. Они также рассказали, что пилоту удалось катапультироваться, перед этим он направил самолет в нежилую зону. Один из местных жителей сообщил, что самолет загорелся в небе.

Кроме того, очевидцы заявили, что разбившийся самолет внешне был похож на советский МиГ-23.

Пока кубинские власти и местные СМИ не сообщили об этом происшествии.

Теги: Гавана, падение самолета
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