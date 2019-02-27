La Vanguardia сообщила о крушении военного самолета на Кубе

Военный самолет потерпел крушение в муниципалитете Гуира-де-Мелена на Кубе, летчику удалось катапультироваться. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на очевидцев.

По их словам, самолет упал примерно в 40 км от Гаваны. Они также рассказали, что пилоту удалось катапультироваться, перед этим он направил самолет в нежилую зону. Один из местных жителей сообщил, что самолет загорелся в небе.

Кроме того, очевидцы заявили, что разбившийся самолет внешне был похож на советский МиГ-23.

Пока кубинские власти и местные СМИ не сообщили об этом происшествии.