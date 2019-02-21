В Алжире потерпел крушение бомбардировщик Су-24 ВВС страны

В алжирской провинции Тиарет потерпел крушение бомбардировщик Су-24. В результате погибли два пилота, сообщается на сайте Минобороны страны.

По данным министерства, крушение произошло во время учений 20 февраля в 22:00 по местному времени (00:00 мск). Самолет упал в необитаемом сельскохозяйственном районе.

Замминистра национальной обороны страны приказал начать расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

В апреле 2018 года в Алжире потерпел крушение военный транспортный самолет Ил-76. Он разбился в провинции Блида, неподалеку от города Буфарика. На его борту находились солдаты алжирской армии. В результате погибли 257 человек.