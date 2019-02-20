Тайский суд разрешил выдать США арестованного по запросу ФБР россиянина

Суд в Бангкоке разрешил экстрадицию в США россиянина Дмитрия Украинского, которого в Таиланде приговорили к десяти годам лишения свободы за отмывание денежных средств. Об этом сообщает Thairat со ссылкой на решение суда.

Как уточняет ТАСС, в 2018 году суд в Таиланде также одобрил экстрадицию Украинского в Россию, решение об экстрадиции в ту или иную страну примут центральные органы власти королевства.

Россиянина задержали в Таиланде по запросу ФБР США летом 2016 года. По его словам, при задержании присутствовали сотрудники американского ведомства. Россиянина обвинили в хищениях средств с кредитных карт американцев в особо крупном размере. Украинский вину не признал.

Позднее Генпрокуратура России направила запрос о выдаче россиянина. Документом была предусмотрена как возможность экстрадиции, так и возможность депортации, поясняли в ведомстве.