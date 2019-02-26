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В Минздраве назвали средний возраст вступления россиян в брак

Средний возраст вступления в брак в России для женщины составляет 24–26 лет, а для мужчины — 26–29 лет. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Олег Аполихин, передает «РИА Новости». При этом половую жизнь, по его словам, большое количество россиян начинают в 16–17 лет. Эксперт Минздрава при этом не уточнил источник данных, по которым были сделаны соответствующие выводы. 

По словам Аполихина, от репродуктивного здоровья и поведения человека во многом зависит так называемый репродуктивный потенциал, то есть возможность рожать здоровых детей. Сложившиеся патологии имеют 77,4% готовящихся рожать женщин, утверждает специалист.

По его словам, специалисты начали изучать вопрос и выяснили, что в среднем возраст начала половой жизни для молодых людей составляет 16–17 лет, «а для многих значительно раньше».

Как заявил Аполихин, с момента начала половой жизни «молодые, здоровые, социально активные люди, живущие без целеполагания создания семьи», заражаются инфекционными заболеваниями, в том числе хламидиозом, уреаплазмозом и гарднереллезом. «И мы вынуждены бороться с последствиями этого», — сказал внештатный эксперт Минздрава.

Как отмечалось в сентябре 2018 года, министерство фиксирует тенденцию к снижению заболеваний, передающихся половым путем. С 2017 года показатель первичной заболеваемости составлял 206,9 тыс. случаев, что соответствует 0,1% населения России.

Теги: Минздрав, брак, половая связь
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