Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу презервативов Durex недостоверной. Об этом сообщается на сайте службы.

Указано, что в рекламных видеороликах сообщалось, что «практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией».

«Комиссия ФАС России признала рекламу ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» презервативов Durex, распространявшуюся в эфире федеральных телеканалов, недостоверной и нарушающей требования закона о рекламе», — говорится в сообщении.

ФАС возбудила дело против «Реккит Бензикер Хэлскэр» 19 июня. Компания обосновывала рекламу данными методических рекомендаций департамента здравоохранения Москвы «Как родить здорового ребенка» от 2014 года. Однако антимонопольная служба не нашла в них статистических данных о подобных заболеваниях.

По данным службы, информация о том, что 50% россиян заражены заболеваниями, передающимися половым путем, не соответствует статистике Минздрава. Министерство наоборот фиксирует тенденцию к снижению таких заболеваний, отмечает служба. С 2017 года показатель первичной заболеваемости составлял 206,9 тыс. случаев, что соответствует 0,1% населения России.

Таким образом, подчеркивает ФАС, реклама Durex противоречит федеральному закону «О рекламе», согласно которому рекламодатель несет ответственность за распространение недостоверной рекламы.

В пресс-службе ФАС рассказали РБК, что, если рекламодатель будет признан виновным, штраф может составить от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

На сайте столичного депздрава приводятся упомянутые методические рекомендации. На девятой странице файла указано, что «по статистике, около половины россиян заражены как минимум одним заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП)».