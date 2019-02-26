В Финляндии отпустили арестованного по делу об отмывании денег россиянина

В Финляндии отпустили арестованного по делу об отмывании денег россиянина

Гражданин России, который является фигурантом дела об отмывании финской компанией Airiston Helmi €2,8 млн, отпущен из-под стражи. Об этом сообщает издание Helsingin sanomat.

В Центральной криминальной полиции заявили, что предварительное следствие продлится долго, оснований для содержания под арестом россиянина нет. При этом полиция отмечает, что мужчина все еще проходит по делу как подозреваемый, пишет газета.

Ранее был освобожден из-под стражи гражданин Эстонии, также являющийся фигурантом дела.

Гражданина России задержали в Финляндии в сентябре 2018 года.

в рамках дела финской компании Airiston Helmi. Россиянин числился в ней председателем правления. По версии следствия, фирма занималась отмыванием денег и выплачивала «серую» зарплату, используя нелегальный труд в строительстве объектов недвижимости, уклоняясь таким образом от выплаты налогов и пенсионных взносов.