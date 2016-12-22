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В Финляндии арестовали россиянина по делу об отмывании денег
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В Финляндии арестовали россиянина по делу об отмывании денег
Общество, 13:19
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В Финляндии арестовали россиянина по делу об отмывании денег

Гражданина России задержали в Финляндии в рамках дела об отмывании денег. Об этом РБК сообщила пресс-атташе российского посольства Наталья Вежливцева.

«Консульский отдел посольства России в Финляндии был своевременно уведомлен финской полицией о задержании в рамках упомянутого дела российского гражданина, данные которого не разглашаются в интересах следствия», — сказала она.

Пресс-атташе отметила, что посольство России в Финляндии поддерживает с полицией «рабочий контакт». Она добавила, что у задержанного россиянина есть возможность связаться с посольством, при необходимости ему окажут консульское содействие.

Национальное бюро расследований Финляндии сообщало, что с 22 по 23 сентября провела 17 обысков на юго-западе страны и изъяло документы и флеш-накопители. Они связаны с расследованием отмывания нескольких миллионов евро и уклонением от уплаты налогов финской компанией. По данным полиции, компания также подозревается в использовании незадекларированного труда при строительстве недвижимости.

В результате полиция арестовала троих человек, одного из которых впоследствии отпустили. По этому делу допросили семь человек.

Как отмечает издание Yle, что обыски проводились в помещениях и земельных участках, принадлежащих фирме Airiston Helmi. По данным издания, с 2007 по 2014 год компания заключила в районе архипелага Турку сделки с земельными участками на сумму €9,2 млн. В 2017 году убытки фирмы составили €300 тыс. Yle отмечает, что Airiston Helmi зарегистрировали в 2007 году, а председателем правления был указан мужчина из России 1964 года рождения. По данным финского реестра коммерческих компаний, на которое ссылается издание, у россиянина также есть гражданство Мальты. В ее руководстве также есть гражданин Польши.

Helsingin Sanomat со ссылкой на источник сообщает, что финские правоохранительные органы следили за деятельностью компании из-за ее связей с Россией.

Теги: Финляндия , россиянин
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