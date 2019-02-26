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Путин переименовал Минвостокразвития

Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании Минвостокразвития в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На министерство будут возложены дополнительные функции по выработке «государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации».

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В январе премьер-министр Дмитрий Медведев предложил расширить зону компетенции ведомства на Арктику. Он указал на то, что в российском правительстве нет единой структуры, которая бы занималась вопросами Арктики на регулярной основе. При этом создание отдельного министерства он счел нецелесообразным с точки зрения расходования ресурсов. Путин поддержал инициативу премьера.

Теги: Владимир Путин, Дальний Восток, Арктика
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