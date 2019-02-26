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Президент Ирана не принял отставку главы МИДа

Президент Ирана Хасан Рухани не принял отставку министра иностранных дел страны Джавада Зарифа. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на официального представителя МИД Ирана.

«Все толкования и анализ ​причин отставки министра иностранных дел Мохаммеда Джавада Зарифа, помимо того, что он разместил в своем аккаунте в Instagram, не точны, и, как заявил сегодня глава администрации президента Ирана, отставка не была принята», — сказал официальный представитель МИДа Ирана Бахрам Касеми.

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О намерении уйти в отставку Зариф объявил вечером в понедельник в своем Instagram. «Я искренне извиняюсь за то, что не готов продолжать работу в качестве министра иностранных дел. Простите за все недостатки во время моей службы», — написал он.

Член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Джавад Карими Годуси сообщил, что Зариф уже 13 раз подавал в отставку с поста главы МИД страны, однако президент всякий раз в ней ему отказывал. Слова парламентария приводит агентство ICANA. Последняя просьба об отставке, по словам парламентария, была около двух месяцев назад. Тогда Зариф девять дней оставался дома и не ходил на работу в ожидании, что ему позвонят президент и глава администрации президента, однако они не позвонили.

Другой член парламента Ирана Ахмад Алиреза Бекки также уверяет, что Зариф попросился в отставку около двух месяцев назад.

Fars News подчеркивает, что для Роухани Зариф является «фаворитом» среди других членов кабинета министров.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Иран, Джавад Зариф, Хасан Роухани
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