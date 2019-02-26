Глава МИД Ирана с извинениями подал в отставку

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф объявил об уходе в отставку. Во главе внешнеполитического ведомства страны он находился с 2013 года

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Поздравляя соотечественников с днем матери в своем Instagram, в конце послания глава внешнеполитического ведомства исламской республики Джавад Зариф написал, что благодарен народу Ирана за последние 67 месяцев поддержки.

«Я искренне извиняюсь за то, что не готов продолжать работу в качестве министра иностранных дел. Простите за все недостатки во время моей службы», — написал Зариф.

Отставку главы МИД Ирана подтвердил заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Аббас Мусави, сообщает агентство IRNA.

Бывший постпред Ирана в ООН, Зариф возглавил Министерство иностранных дел Ирана в 2013 году, когда президентом страны стал Хассан Роухани. В правительстве страны он считался сторонником налаживания отношений с США. Именно Зариф в 2015 году подписал «ядерную сделку», которая при Бараке Обаме позволила снять санкции с исламской республики.

Однако после того, как президент Дональд Трамп принял решение разорвать сделку с Ираном и возобновить санкционный режим, Зарифа стали часто критиковать на родине за его стремление вести переговоры с Западом.