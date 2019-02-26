Синод РПЦ назвал ликвидацию Украинской православной церкви целью Киева

Цель Киева — ликвидация Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ по итогам заседания Священного синода РПЦ.

Как утверждается в заявлении, местным властям и правоохранительным органам Украины даны рекомендации «максимально способствовать переводу общин УПЦ в раскол».

В заявлении также отмечается «всплеск насилия по отношению к духовенству и верующим» УПЦ: «десятки храмов захвачены путем взлома, при поддержке военизированных формирований, с неоднократными фактами избиений духовенства и верующих канонической Церкви, пытающихся отстоять свои святыни».

Предоставление Константинопольским патриархатом Православной церкви Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии усилило разделение между православными Украины и обострило межконфессиональные отношения, подчеркивает РПЦ.