Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) на заседании 26 февраля освободил архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Новым наместником монастыря с титулом «Сергиево-Посадский» станет викарий патриарха, епископ Бронницкий Парамон.

Парамон, в свою очередь, уйдет с должности наместника Донского монастыря в Москве. На его место с титулом «Бронницкий» назначен епископ Уржумский и Омутнинский Фома, который оставил для этого управление Уржумской епархией. Временно управлять епархией будет митрополит Вятский и Слободский Марку.

Кроме того, по итогам заседания Священного синода, от должности управляющего делами Московской патриархии освобожден митрополит Варсонофий, на его место назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва.