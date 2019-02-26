Пострадавший в ДТП с автобусом на юге Москвы умер в больнице

Пострадавший в ДТП с автобусом на юге Москвы умер в больнице

В больнице скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом, которое произошло на юге Москвы 25 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести и тяжелом.

Как сообщили в столичном управлении ГИБДД, 25 февраля на Каширском шоссе столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус, после чего последний врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали три человека. По данным ГИБДД, аварию спровоцировал резкий маневр водителя автомобиля.

В Центре организации дорожного движения агентству сообщили, что виновник ДТП получил 86 штрафов за нарушение ПДД с августа 2018 года.

В районе поселка Курилово в Новой Москве 21 февраля три человека пострадали при аварии с участием автобуса и грузовика. Медицинская помощь была оказана всем пострадавшим на месте.