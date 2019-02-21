В Новой Москве три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В Новой Москве три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В районе поселка Курилово в Новой Москве три человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

«В результате ДТП незначительные травмы получили трое пассажиров автобуса», — уточнили в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

Обстоятельства ДТП в Троицком административном округе в настоящий момент выясняются.