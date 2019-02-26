Песков прокомментировал стажировку дочери в Европарламенте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стажировку своей дочери Елизаветы в Европарламенте студенческой практикой. Об этом он заявил журналистам, сообщает корреспондент РБК.

«Речь идет об обычной студентке и об обычной практике», — отметил он, добавив, что не хотел бы обсуждать жизнь своей дочери.

При этом Песков подчеркнул, что стажировка Елизаветы никак не связана с ним и его работой.

Ранее стало известно, что дочь Пескова стажируется у депутата Европарламента от Франции Эмерика Шопрада. Сам Шопрад отмечал, что благодаря тому, что она не работает в России в частных или «публичных» учреждениях, конфликта интересов в исполнении его мандата быть не может.