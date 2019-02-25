Дочь Пескова стала стажером депутата Европарламента от Франции

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета стажируется у депутата Европарламента от Франции Эмерика Шопрада, заявил парламентарий «Радио Свобода».

По его словам, Пескова является «дочерью важной в Российской Федерации персоны». «Но как студент она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, которые проходят стажировку в процессе своего обучения», — добавил он.

По мнению Шопрада, она не работает «в своей стране» в частных или «публичных учреждениях», и поэтому «здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента».

О том, что Пескова «работает стажером» у Шопрада, ранее сообщало «Настоящее время» со ссылкой на собственного корреспондента в Брюсселе.