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Дочь Пескова стала стажером депутата Европарламента от Франции

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета стажируется у депутата Европарламента от Франции Эмерика Шопрада, заявил парламентарий «Радио Свобода».

По его словам, Пескова является «дочерью важной в Российской Федерации персоны». «Но как студент она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, которые проходят стажировку в процессе своего обучения», — добавил он.

По мнению Шопрада, она не работает «в своей стране» в частных или «публичных учреждениях», и поэтому «здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента».

О том, что Пескова «работает стажером» у Шопрада, ранее сообщало «Настоящее время» со ссылкой на собственного корреспондента в Брюсселе.

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Ее имя также значится на сайте Европарламента в графе «стажеры».

Эмерик Шопрад — политолог и писатель. Имеет докторскую степень в политологии. Преподавал стратегию и геополитику в военной Академии при Генеральном штабе министерства обороны Франции в период с 1999 по 2009 годы. Его избрали депутатом в Европарламент от партии «Национальный фронт» в 2014 году.

Теги: Дмитрий Песков, Европарламент
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