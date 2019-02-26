ВТБ оценил зерновые активы Магомедова в 9,7 млрд руб.

ВТБ оценил приобретенный у группы «Сумма» Зиявудина Магомедова пакет акций Объединенной зерновой компании (ОЗК) в 9,7 млрд руб., следует из опубликованной отчетности банка по МСФО.

«В феврале 2019 года <...> группа [ВТБ] приобрела <...> долю участия в ОАО «Объединенная зерновая компания» с оценочной справедливой стоимостью 9,7 млрд руб.», — говорится в отчете.

ВТБ стал владельцем пакета «Суммы» в ОЗК — 50% минус одна акция — в середине февраля. Ранее акции находились в залоге у банка по обязательствам «Суммы» перед ВТБ в сфере строительства. Контрольный акционер ОЗК (50% плюс одна акция) — государство в лице Федерального агентства по управлению имуществом. ВТБ также принадлежит 33% в капитале основного актива ОЗК — Новороссийского комбината хлебопродуктов.

Глава ВТБ Андрей Костин позднее пояснил РБК, что банк не планирует в ближайшем будущем продавать актив профильным игрокам. «Попробуем здесь [в сфере сельского хозяйства] поработать пару лет», — говорил он.