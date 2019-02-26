ФСИН потребовала взыскать с пособницы экс-замглавы ведомства 43 млн руб.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,62 0,13 EUR Бирж. 74,58 0,17 Brent 65,13 -0,88% USD Нал. 66,05 65,26 EUR Нал. 74,98 74,12 USD ЦБ 65,62 0,36 EUR ЦБ 74,49 0,40 EUR/USD 1,1364 0,0000 BTC/USD Бирж. 3 897,40 -26,30 IMOEX 2 477,17 -0,70% RTSI 1 189,22 -1,03% DJIA 26 091,95 0,23% Nasdaq 7 554,46 0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Target $79 (+8,25%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Target $79 (+8,25%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,62 (+0,36) Quote, 12:33
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 74,49 (+0,4) Quote, 12:33
Дело против Калви завели после жалоб генералам ФСБ и СК Общество, 12:59 Суд отказался освободить партнера Калви по делу Baring Vostok Общество, 12:59 Близкие в меня не верят: как основать успешный IT-бизнес РБК и «Билайн» Бизнес, 12:50 В совет при комитете Госдумы по культуре вошли Шнуров и Водолазкин Политика, 12:45 Про хобби: коллекция запонок и благотворительность Вадима Зеленского Стиль, 12:43 Гордеев выступил за лабораторную проверку продуктов для больниц и школ Общество, 12:40 УГМК опровергла информацию о взрыве на заводе «Святогор» Общество, 12:40 Дальние родственники: Audi Q7 против Range Rover Sport Авто, 12:32 СМИ показали фото с курящим Ким Чен Ыном у поезда Общество, 12:31 $21 млрд за непрофильный актив: почему взлетели акции General Electric Quote, 12:31 Миллиардер Уоррен Баффет раскритиковал криптовалюту Крипто, 12:29 Внучка Данелии сообщила о выходе режиссера из искусственной комы Общество, 12:22 Мосбиржа ограничила торги подорожавшими в 75 раз акциями компании ОКС Финансы, 12:15 «Челси» оштрафовал отказавшегося уходить на замену вратаря Спорт, 12:05
Общество ,  
0 
ФСИН потребовала взыскать с пособницы экс-замглавы ведомства 43 млн руб.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует взыскать более 43 млн руб. с Марины Дюковой, осужденной за соучастие в растрате при закупках в ведомстве. Об этом сообщили РБК в Гагаринском суде Москвы.

Заседание назначено на 1 апреля.

В ноябре 2018 года суд приговорил предпринимательницу Марину Дюкову к двум с половиной годам колонии. Она обвиняется в пособничестве в присвоении или растрате​ (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК). Дюкова проходит по делу, главным фигурантом которого является бывший замглавы ФСИН Олег Коршунов.

По версии гособвинения, Дюкова была его пособницей в растрате 43,2 млн руб. при закупках сахара для ФСИН. Предпринимательница полностью признала вину и пошла на сделку со следствием, дав показания на других фигурантов дела.

Теги: ГУ ФСИН, возмещение, растрата, сахар
Материалы по теме
Адвокат рассказал об окончательном обвинении экс-замглавы ФСИН Коршунову
Общество
Фигурантку дела замглавы ФСИН Коршунова перевели под домашний арест
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter