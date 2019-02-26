ФСИН потребовала взыскать с пособницы экс-замглавы ведомства 43 млн руб.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует взыскать более 43 млн руб. с Марины Дюковой, осужденной за соучастие в растрате при закупках в ведомстве. Об этом сообщили РБК в Гагаринском суде Москвы.

Заседание назначено на 1 апреля.

В ноябре 2018 года суд приговорил предпринимательницу Марину Дюкову к двум с половиной годам колонии. Она обвиняется в пособничестве в присвоении или растрате​ (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК). Дюкова проходит по делу, главным фигурантом которого является бывший замглавы ФСИН Олег Коршунов.

По версии гособвинения, Дюкова была его пособницей в растрате 43,2 млн руб. при закупках сахара для ФСИН. Предпринимательница полностью признала вину и пошла на сделку со следствием, дав показания на других фигурантов дела.