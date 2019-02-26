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Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
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Украинский кризис ,  
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СК возбудил дело по факту подрыва на мине автобуса в Донбассе

В СК России возбудили уголовное дело после подрыва микроавтобуса на пропускном пункте «Еленовка» в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, по данным следствия, военнослужащие ВС Украины заминировали разделительный газон автомобильной дороги Славянск — Донецк — Мариуполь перед контрольным пунктом въезда-выезда самопровозглашенной ДНР.

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Опубликовано видео с места подрыва автобуса на КПП в Донбассе

Подрыв микроавтобуса, перевозившего гражданских лиц, произошел 23 февраля. В результате инцидента 32-летний водитель автобуса погиб на месте, двое пассажиров — 85-летняя женщина и 59-летний мужчина пострадали. Позднее женщина скончалась от полученных ранений.

«Своими действиями украинские военнослужащие нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней», — отметили в СКР.

По данному факту следователи завели дело по ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением).

Теги: СК России, уголовное дело, подрыв, Мина, автобус, Донбасс
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