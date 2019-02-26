СК возбудил дело по факту подрыва на мине автобуса в Донбассе

СК возбудил дело по факту подрыва на мине автобуса в Донбассе

В СК России возбудили уголовное дело после подрыва микроавтобуса на пропускном пункте «Еленовка» в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, по данным следствия, военнослужащие ВС Украины заминировали разделительный газон автомобильной дороги Славянск — Донецк — Мариуполь перед контрольным пунктом въезда-выезда самопровозглашенной ДНР.

Подрыв микроавтобуса, перевозившего гражданских лиц, произошел 23 февраля. В результате инцидента 32-летний водитель автобуса погиб на месте, двое пассажиров — 85-летняя женщина и 59-летний мужчина пострадали. Позднее женщина скончалась от полученных ранений.

«Своими действиями украинские военнослужащие нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней», — отметили в СКР.