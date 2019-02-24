Опубликовано видео с места подрыва автобуса на КПП в Донбассе

Опубликовано видео с места подрыва автобуса на КПП в Донбассе

В интернете появилось видео с места подрыва микроавтобуса на пропускном пункте «Еленовка» в нейтральной зоне в Донбассе. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Взрыв произошел днем 23 февраля. Как сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, в машине были три человека. В результате погиб мужчина, две женщины получили ранения, приводит его слова Донецкое агентство новостей.

«Жители населенного пункта Снежное возвращались с территории Украины, куда ездили за пенсией. <...> в момент происшествия водитель транспортного средства съехал на обочину для обгона, но не справился с управлением и машину занесло», — сообщил журналистам представитель ДНР (цитата по «Интерфаксу»).