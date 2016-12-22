На Украине шахтеры в знак протеста перекрыли международную трассу

Около 80 шахтеров в пятницу, 16 ноября, перекрыли международную трассу Львов — Рава-Русская с требованием выплатить им задолженность по зарплате, пишут «Украинские новости» со ссылкой на представителя главного управления Нацполиции по Львовской области.

Сообщается, что горняки туда-сюда переходят дорогу по пешеходному переходу, на место прибыли правоохранители, которые ведут с ними переговоры. По данным «Украинских новостей» протестующие заявили, что им не полностью выплатили зарплату за сентябрь и общая сумма долга составила более 20 млн гривен (47,65 млн руб.).

По словам представителя патрульной полиции Екатерины Рыбий, горняки согласились пропускать по несколько автомобилей каждые 15 минут, сообщает «Укринформ». Из-за протеста организован объездной маршрут.

Видео: ukranews.com

Как подчеркивает агентство, лидер Независимого союза горняков Михаил Волынец еще 13 ноября предупредил, что шахтеры проведут акцию. Тогда же он рассказал, что совет председателей Регионального объединения НПГУ города Червонограда обратился к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, а также министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. От них потребовали до 15 ноября выплатить долги по зарплате, сохранить рабочие места на шахтах ГП «Львовуголь» и выделить средства для шахт «Межирачанская» и «Степная».