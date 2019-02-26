Мэр Улан-Удэ подал в отставку

Мэр Улан-Удэ Александр Голков написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Соответствующее заявление было подано Александром Голковым в аппарат Улан-Удэнского городского Совета депутатов вчера, 25 февраля», — говорится в сообщении.

В администрации столицы Бурятии отметили, что рассмотрение вопроса об отставке Голкова будет рассмотрен на 49 сессии городского Совета депутат, который состоится утром 28 февраля.

В сообщении подчеркивается, что после принятия соответствующего решения и до прямых выборов мэра города полномочия главы Улан-Удэ будет исполнять первый заместитель мэра Александр Иринчеев.