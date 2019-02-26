Политика , 00:41
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Поддерживающая Додона партия победила на выборах в парламент Молдавии
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии подсчитала 100% бюллетеней избирателей на выборах в парламент страны. Согласно итогам голосования, партия социалистов сохранила лидерство (31,15% голосов), сообщает Press-Obozrenie.
На втором месте оказался Проевропейский оппозиционный блок Acum с 26,84% голосов, третью позицию заняла правящая Демократическая партия Молдавии (23,26%). Вслед за ней расположилась партия «Шор» (8,32%).