Структура «Газпрома» подала в суд на «дочку» «Магнита» на 408 млн руб.

Структура «Газпрома» подала в суд на «дочку» «Магнита» на 408 млн руб.

Предприятие «Газпром межрегионгаз Краснодар» подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края на операционную «дочку» сети «Магнит» на 408 млн руб. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Компания подала иск 15 февраля, суд принял его 19 февраля. Как следует из определения суда о принятии иска к рассмотрению, он касается задолженности по оплате поставок газа на 400,3 млн руб. «Газпрома межрегионгаз Краснодар» также требует пени в размере более 7,8 млн руб. Предварительное судебное слушание назначили на 2 апреля.

«РБК Краснодар» отмечает, что «Газпром межрегионгаз Краснодар» и «Тандер» заключили соглашение о поставках природного газа тепличному комплексу, который находится в Динском районе края. Стороны договорились о поставках газа с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года.

Однако в январе 2019 года «Газпром» уведомил «Тандер» о том, что у контрагента образовалась задолженность за газ. «Тандер» обратилась в суд и потребовала запретить контрагенту ограничивать подачу газа. Компания считает, что структура «Газпрома» необоснованно обогащается.

В «Тандере» сообщали, что определяют объем поставок на основании показаний поверенного узла учета, а «Газпром межрегионгаз Краснодар» — расчетным методом. В результате поставщик выставляет большую сумму, считают в «дочке» «Магнита».