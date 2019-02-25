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Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
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Собянин назначил Немерюка первым замруководителя своего аппарата

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы стал первым замглавы аппарата мэра столицы, сообщается на сайте мэрии.

«22 февраля 2019 года назначен первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы», — говорится в сообщении.

Помимо Немерюка заместителем главы аппарата мэра Москвы стал Евгений Стружак, с марта 2017-го руководивший департаментом территориальных органов исполнительной власти столицы. Он также сохранил свой пост.

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В октябре 2018-го источник РБК сообщил, что Немерюк может перейти в аппарат мэра и будет курировать выборы в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре 2019 года. Собеседник «Коммерсанта» в мэрии утверждал, что Немерюк занимается технической частью подготовки к выборам и отвечает за организацию работы участковых избиркомов, а Стружак курирует городской штаб по выборам.

Немерюк родился в 1975-м, он окончил МГИМО по специальности «менеджмент» и Высшую школу международного бизнеса Академии народного хозяйства при правительстве России. До 2003 года он работал в коммерческих структурах, после стал сначала заместителем управы района Крюково по вопросам экономики и потребительского рынка, а затем, в 2004-м, зампрефекта Зеленоградского административного округа.

В 2012-м мэр Москвы Сергей Собянин назначил его руководителем департамента торговли и услуг столицы.

Теги: мэрия Москвы
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