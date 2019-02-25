Собянин назначил Немерюка первым замруководителя своего аппарата

Немерюк родился в 1975-м, он окончил МГИМО по специальности «менеджмент» и Высшую школу международного бизнеса Академии народного хозяйства при правительстве России. До 2003 года он работал в коммерческих структурах, после стал сначала заместителем управы района Крюково по вопросам экономики и потребительского рынка, а затем, в 2004-м, зампрефекта Зеленоградского административного округа.

В 2012-м мэр Москвы Сергей Собянин назначил его руководителем департамента торговли и услуг столицы.