Собянин назначил Немерюка первым замруководителя своего аппарата

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы стал первым замглавы аппарата мэра столицы, сообщается на сайте мэрии.
«22 февраля 2019 года назначен первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы», — говорится в сообщении.
Помимо Немерюка заместителем главы аппарата мэра Москвы стал Евгений Стружак, с марта 2017-го руководивший департаментом территориальных органов исполнительной власти столицы. Он также сохранил свой пост.
В октябре 2018-го источник РБК сообщил, что Немерюк может перейти в аппарат мэра и будет курировать выборы в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре 2019 года. Собеседник «Коммерсанта» в мэрии утверждал, что Немерюк занимается технической частью подготовки к выборам и отвечает за организацию работы участковых избиркомов, а Стружак курирует городской штаб по выборам.