На Украине объявили о планах создать плавучую платформу для запуска ракет

Украинское предприятие «Южный машиностроительный завод» («Южмаш») инициировало создание в Херсоне плавучей платформы для запуска ракет. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Сергей Войт, пишет «Укринформ».

«Украина не имеет собственного космодрома, хотя сам только «Южмаш» специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23 странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно на Херсонщине», — сказал Войт. По его словам, он встречался с коллективом Херсонского государственного завода «Паллада», где изготавливают плавучие сооружения. Там готовы к сотрудничеству.

В апреле 2018 года компания S7 Space закрыла сделку по покупке плавучего космодрома «Морской старт». В его создании участвовали РКК «Энергия», Boeing, норвежская Kvaerner (ныне Aker Solutions), а также украинские компании — КБ «Южное» и ПО «Южмаш». S7 Space намерена конкурировать с компанией Илона Маска SpaceX.