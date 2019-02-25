Генпрокурор Украины назвал причины задержания экс-главы Генштаба

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что задержанный экс-глава Генштаба Вооруженных сил страны Владимир Заман сократил состав ВСУ, что помогло «аннексии Крыма». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Генпрокурор сообщил, что с 2012 по 2014 год Заман сократил состав ВСУ на большее число военнослужащих, чем предусмотрено законом. Он отметил, что в этот период были расформированы 70 воинских частей и соединений, в том числе 19 авиационных частей.

«В эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году. Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и «Новороссии», — сказал генпрокурор.

Луценко добавил, что Заман также поставил во главе частей тактической группы «Крым» ВСУ руководителя Военно-морских сил страны Юрия Ильина, что «фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии». Генпрокурор подтвердил, что Замана подозревают в государственной измене.

Ранее агентство УНН со ссылкой на источники сообщало, что следователи военной прокуратуры и сотрудники СБУ задержали Замана. Он руководил Генштабом ВСУ с 2012 по 2014 год. В феврале 2014 года он стал уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью Минобороны, которую занимал до июня того же года.