Мэр рассказал об уничтожении вандалами бюста Пушкина во Львовской области

Фото: Ігор Гриньків / Facebook

На Украине в городе Золочеве (Львовская область) неизвестные разбили памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Facebook мэра города Игоря Гринькова.

По его словам, это был «акт вандализма», в котором нет политики. Он добавил, что собирается обратиться в полицию по факту произошедшего. «Обидно, что это произошло в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов», — написал Гриньков. Также он опубликовал фотографии памятника, сброшенного с пьедестала.​

Фото: Ігор Гриньків / Facebook

Мэр города отметил, что недавно обсуждал с депутатами возможность переименования сквера Пушкина в сквер Памяти героев, этот вопрос планируется вынести на общественное обсуждение. Он добавил, что ранее депутаты предложили переименовать улицу Пушкина в улицу Бориса Золотника (украинский политик, бывший председатель Золочевского райсовета. — РБК), однако горожане высказались против, и название осталось прежним.

В феврале во Львове неизвестные повредили Монумент Славы. Вандалы разрушили некоторые элементы памятника и нанесли белой краской надпись: «Памятник оккупантам».