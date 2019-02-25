Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго в отношении Белоруссии

Совет ЕС продлил на год оружейное эмбарго против Белоруссии и действие санкций в отношении четырех человек. Об этом сообщается на его сайте.

«Совет решил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии на один год, до 28 февраля 2020 года», — говорится в сообщении. Отмечается, что санкции включают оружейное эмбарго, а также заморозку активов и запрет на въезд для четырех человек, связанных с исчезновением двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999–2000 годах.

Впервые ограничительные меры из-за исчезновения людей были введены в 2004 году. Позднее ЕС также ввел ограничения в отношении лиц, которых считают причастными к нарушению прав человека. Оружейное эмбарго ЕС ввел в 2011 году.

В 2016 году Совет Евросоюза снял санкции с 170 человек, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, и четырех компаний. ЕС принял во внимание освобождение политзаключенных в стране — в августе 2015 года Лукашенко помиловал шестерых человек.