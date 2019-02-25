Парк Горького начал проверку после выступления танцовщиц для сотрудников

Парк Горького начал проверку после выступления танцовщиц для сотрудников

Администрация Парка Горького начала внутреннюю проверку после публикации в Telegram видео выступления в офисе организации танцовщиц стрип-пластики, заявили «РИА Новости» в пресс-службе парка.

«Афиша» писала, что танец был подарком сотрудникам на День защитника Отечества.

«Администрация Парка Горького <...> разбирается в сложившейся ситуации. По итогам будут приняты меры, в том числе в отношении ряда сотрудников», — говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь в Парке Горького сразу после боя курантов обрушился деревянный мост, на котором собрались посетители. Всего пострадали 13 человек, никто не получил тяжелые травмы. В мэрии Москвы причиной инцидента назвали «техническую неисправность конструктивных элементов катка». Впоследствии мэр Сергей Собянин уволил директора парка Марину Люльчук.