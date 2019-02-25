Для российских военных создали тренажер с учетом опыта шутеров типа CS

Инженеры Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») подготовили к серийному выпуску модернизированный тренажер 1У35М1 «Кнут» для стрелковой подготовки военных. Об этом говорится в сообщении института, поступившем в РБК.

«Электронные мишени для тренажера «Кнут» создавались с учетом опыта популярных тактических шутеров типа Counter Strike, чтобы быть максимально адаптированными к современным призывникам», — указывается в сообщении.

Отмечается, что отдача в усовершенствованном тренажере осуществляется за счет магнитных приводов и оригинальной рычажной системы. У тренажеров усовершенствованно программное обеспечение и мишенная обстановка. «За счет применения новых материалов и типовых решений стоимость нового тренажера по сравнению с предыдущей моделью снижена в шесть раз», — добавили в ЦНИИТОЧМАШе.

«Кнут» предназначен для развития у военнослужащих устойчивых навыков стрельбы. Тренажер позволяет обучаться стрельбе на дальности 100–700 м из АК-74, снайперской винтовки СВД с прицелом ПСО-1, пулеметов РПК74 (РПК 200-й серии), ПКМ («Печенег») и гранатомета РПГ-7В1.