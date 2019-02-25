Посол Южной Кореи в России стал фигурантом дела о взятке

Южнокорейская прокуратура начала расследование против посла республики в России У Юн Гына по подозрению во взятке. Об этом сообщает агентство Yonhap, а также местный телеканал YTN.

По данным следствия, в апреле 2009 года он мог получить взятку в размере 10 млн вон (более $8 тыс.) от бизнесмена по фамилии Чан. Деньги могли предназначаться за оказание содействия в трудоустройстве его родственника в крупную металлургическую компанию POSCO — крупнейшего во всей Южной Корее производителя стали.

На тот момент У Юн Гын еще был не дипломатом, а депутатом правящей в настоящее время Демократической партии. Бизнесмен подал на него жалобу с обвинениями в мошенничестве и взяточничестве после того, как его родственник так и не получил должность, которую ему обещал политик. По словам Чана, депутат вернул ему деньги только в 2016 году перед выборами в парламент: он подчеркнул, что депутат опасался предания гласности этого случая.

Посол все обвинения против себя отвергает. Он уже подал в суд на Чана за ложные обвинения.