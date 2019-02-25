Баркер покинул парламент Великобритании ради работы в En+

Грегори Баркер покидает палату лордов парламента Великобритании для того, чтобы сосредоточиться на должности председателя совета директоров En+, выведенной из-под действия санкций США. Об этом сообщает The Times.

Совет директоров En+ переназначил Баркера председателем 8 января, добавив ему полномочия по контролю над корпоративным управлением. Грегори Баркер и Филипп Мэйлфэйт остались единственными членами совета директоров, которые входили в него до назначения санкций США.

Баркер имеет статус пожизненного пэра палаты лордов, которого он был удостоен в августе 2015 года. Депутатом парламента он являлся с 2001 года, представляя Консервативную партию.

Грегори Баркер — автор так называемого плана Баркера, предусматривавшего снижение доли бизнесмена Олега Дерипаски в En+ ради выведения компании из-под санкций США. Как стало известно на форуме в Сочи, именно через Баркера будут осуществляться контакты с управлением по контролю над иностранными активами Минфина США, ужесточившего надзор над компанией.