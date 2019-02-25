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Баркер покинул парламент Великобритании ради работы в En+

Грегори Баркер покидает палату лордов парламента Великобритании для того, чтобы сосредоточиться на должности председателя совета директоров En+, выведенной из-под действия санкций США. Об этом сообщает The Times.

Совет директоров En+ переназначил Баркера председателем 8 января, добавив ему полномочия по контролю над корпоративным управлением. Грегори Баркер и Филипп Мэйлфэйт остались единственными членами совета директоров, которые входили в него до назначения санкций США.

Баркер имеет статус пожизненного пэра палаты лордов, которого он был удостоен в августе 2015 года. Депутатом парламента он являлся с 2001 года, представляя Консервативную партию.

Грегори Баркер — автор так называемого плана Баркера, предусматривавшего снижение доли бизнесмена Олега Дерипаски в En+ ради выведения компании из-под санкций США. Как стало известно на форуме в Сочи, именно через Баркера будут осуществляться контакты с управлением по контролю над иностранными активами Минфина США, ужесточившего надзор над компанией.

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В конце января Минфин США снял санкции с компаний Дерипаски UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». По соглашению, более половины мест в совете директоров получили граждане США и Великобритании, а Дерипаска не должен голосовать пакетом более 35% акций En+.

Теги: En+
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