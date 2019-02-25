В ДНР сообщили о взрыве в Макеевке

В ДНР сообщили о взрыве в Макеевке

В городе Макеевка самопровозглашенной Донецкой народной республики подорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, сообщает Донецкое агентство новостей.

По его словам, к случившемуся причастны украинские диверсанты. «Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан», — сказал Безсонов. Он добавил, что в результате взрыва пострадал мужчина, также оказался поврежден автомобиль. Ведется розыск подозреваемых.

23 февраля на пропускном пункте «Еленовка» в Донбассе подорвался микроавтобус. В результате погиб один человек, двое получили ранения, сообщили в ДНР. По словам представителя самопровозглашенной республики, жители населенного пункта Снежное ездили на подконтрольную Киеву территорию за пенсией. При этом командование Операции объединенных сил Украины утверждает, что при подрыве мины погибли два человека, трое получили ранения.