В ДНР сообщили о взрыве в Макеевке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,23 -0,17 EUR Бирж. 74,12 0,03 Brent 67,10 -0,10% USD Нал. 65,74 64,91 EUR Нал. 74,60 73,73 USD ЦБ 65,26 -0,26 EUR ЦБ 74,09 -0,25 EUR/USD 1,1364 0,0034 BTC/USD Бирж. 3 883,88 52,48 IMOEX 2 501,85 0,53% RTSI 1 208,17 0,82% DJIA 26 031,81 0,70% Nasdaq 7 527,55 0,91%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 65,26 (-0,26) Quote, 12:15
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 74,09 (-0,25) Quote, 12:15
Эксперты назвали выигравшие и проигравшие от внедрения евро страны Финансы, 13:55 Девять строителей мечети в Душанбе упали с 60-метровой высоты Общество, 13:50 Порошенко объявил о повышении пенсий для 8 млн украинцев Общество, 13:49 Падение Bitcoin и новые проблемы Binance: главное из мира криптовалют Крипто, 13:45 «ВымпелКом» изменит стратегию на фоне снижения абонентской базы Технологии и медиа, 13:43 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 13:39 Nestle приостановила переговоры о покупке производителя «Боржоми» Бизнес, 13:34 Зампреды «Газпрома» Медведев и Голубев покинули компанию Бизнес, 13:34 Президент «Баварии» объявил об уходе Роббена и Рибери в конце сезона Спорт, 13:26 В ДНР сообщили о взрыве в Макеевке Общество, 13:22 Эксперты Минтруда назвали самые востребованные в Москве профессии Общество, 13:06 ГИБДД допустила ввод сканирования лица клиента при посадке в каршеринг Общество, 13:06 Что будет с ценами на новостройки в 2019 году Недвижимость, 13:05 Кремль прокомментировал сюжет ВГТРК о целях российских «Цирконов» в США Политика, 13:04
Украинский кризис ,  
0 
В ДНР сообщили о взрыве в Макеевке

В городе Макеевка самопровозглашенной Донецкой народной республики подорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, сообщает Донецкое агентство новостей.

По его словам, к случившемуся причастны украинские диверсанты. «Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан», — сказал Безсонов. Он добавил, что в результате взрыва пострадал мужчина, также оказался поврежден автомобиль. Ведется розыск подозреваемых.

23 февраля на пропускном пункте «Еленовка» в Донбассе подорвался микроавтобус. В результате погиб один человек, двое получили ранения, сообщили в ДНР. По словам представителя самопровозглашенной республики, жители населенного пункта Снежное ездили на подконтрольную Киеву территорию за пенсией. При этом командование Операции объединенных сил Украины утверждает, что при подрыве мины погибли два человека, трое получили ранения.

Теги: взрыв, Украина, Донбасс
Материалы по теме
Опубликовано видео с места подрыва автобуса на КПП в Донбассе
Общество
Миссия ОБСЕ сообщила о взрывчатке на шлюзе водохранилища в Донбассе
Политика
ДНР и Киев обвинили друг друга в столкновениях в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter