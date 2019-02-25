В Петербурге водитель выстрелил в сделавшего ему замечание пешехода

В Петербурге ехавший по тротуару водитель выстрелил из газового пистолета в лицо пешеходу, который сделал ему замечание. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 24 февраля в Калининском районе города. Переходивший дорогу по зебре на Тимуровской улице 32-летний мужчина увидел, что по тротуару едет автомобиль Renault Duster, и сделал замечание водителю. Тот вышел из машины и выстрелил пешеходу из газового пистолета в лицо, после чего скрылся с места преступления. Полиция устанавливает личность стрелявшего.

В ночь на 17 февраля в центре Москвы водитель такси выстрелил из травматического пистолета в живот пассажиру в ходе конфликта, который произошел при посадке клиентов в машину. Пострадавший получил ранение и был доставлен в больницу. Стрелявший скрылся с места происшествия.

